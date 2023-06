Pattinaggio di figura, ISU Grand Prix: fissate tappe e date dove gareggeranno gli azzurri

Sono state rese note quest’oggi le liste dei partecipanti alle sei tappe di ISU Grand Prix della stagione 2023-24 di pattinaggio di figura. Dopo l’annuncio delle sedi di gara del circuito internazionale in programma dalla seconda metà di ottobre a fine novembre 2022, con le Finali previste invece dal 7 al 10 dicembre a Pechino, ecco le assegnazioni con il primo appuntamento in programma dal 20 ottobre ad Allen, negli Stati Uniti.

Sono stati invitati 41 uomini, 36 donne, 25 coppie di artistico e 34 coppie di danza in rappresentanza di 25 nazioni, con alcuni posti che devono ancora essere assegnati. I primi azzurri a scendere in pista, nella tappa di Skate America, saranno Caldara-Maglio (Accademia del Ghiaccio), al secondo anno nel circuito internazionale, debutto assoluto come coppia invece nel Grand Prix per Beccari-Guarise (Fiamme Azzurre/Fiamme Oro) impegnati a Skate Canada quando sul ghiaccio di Vancouver competeranno anche Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre) tra gli uomini e Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro) tra le donne.

Ampia partecipazione azzurra invece al Grand Prix de France di inizio novembre: Conti-Macii (Icelab) torneranno sul ghiaccio dopo il 3° posto delle Finali dello scorso anno e lo stesso faranno Guignard-Fabbri (Fiamme Azzurre) nella danza. Debutto nel Grand Prix senior per Nikolaj Memola (Icelab) dopo il successo nello Junior Grand Prix della scorsa stagione. Sempre nell’appuntamento francese di Angers, della partita anche Daniel Grassl (Fiamme Oro) nel settore maschile e Valesi-Piazza (Icelab) tra le coppie di artistico. A completare infine il cerchio delle partecipazioni azzurre (ferma restando la possibilità che arrivino strada facendo altri inviti per i pattinatori tricolori) Ghilardi-Ambrosini (Fiamme Azzurre) tra le coppie di artistico e Gabriele Frangipani (Fiamme Oro) al maschile, impegnati sia nella Cup of China che poi nell’NHK Tropy nel giro di due sole settimane.

Queste tutte le tappe e gli azzurri in gara:

Skate America, 20-22 ottobre, Allen (Stati Uniti)

AZZURRI: Caldara-Maglio (Accademia del Ghiaccio)

Skate Canada, 27-29 ottobre, Vancouver (Canada)

AZZURRI: Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre), Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro), Beccari-Guarise (Fiamme Azzurre/Fiamme Oro)

Grand Prix de France, 3-5 novembre, Angers (Francia)

AZZURRI: Daniel Grassl (Fiamme Oro), Nikolaj Memola (Icelab), Conti-Macii (IceLab), Valesi-Piazza (Icelab) e Guignard-Fabbri (Fiamme Azzurre)

Cup of China, 10-12 novembre, Chongqing (Cina)

AZZURRI: Gabriele Frangipani (Fiamme Oro) e Ghilardi-Ambrosini (Fiamme Azzurre)

Grand Prix Espoo, 17-19 novembre, Espoo (Finlandia)

AZZURRI: Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre), Nikolaj Memola (Icelab) e Conti-Macii (IceLab),

NHK Trophy, 24-26 novembre, Sapporo (Giappone)

AZZURRI: Daniel Grassl (Fiamme Oro), Gabriele Frangipani (Fiamme Oro), Ghilardi-Ambrosini (Fiamme Azzurre) e Guignard-Fabbri (Fiamme Azzurre)

Finali, 7-10 dicembre, Pechino (Cina)