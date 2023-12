Pattinaggio di figura, Grand Prix Final Pechino 2023: Conti/Macii al 3° posto dopo lo short program

Dopo sei tappe dall’America all’Asia passando attraverso l’Europa si conclude questa settimana il Grand Prix ISU di pattinaggio artistico, primo importante appuntamento della stagione 2023-24. Al National Indoor Stadium di Pechino le ISU Grand Prix Finals che vedono in gara i migliori sei atleti per specialità qualificatisi attraverso le prove di qualificazione.

Tra i primi a scendere sul ghiaccio ci sono state le due coppie italiane impegnate nella gara delle coppie d’artistico: buon terzo posto per i campioni europei Sara Conti e Niccolò Macii, che come di consueto hanno pattinato il loro programma corto in maniera molto pulita sulle musiche della Cavalleria Rusticana raggiungendo il massimo livello in quasi tutti gli elementi. Qualche sbavatura invece per Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, classificatisi al quinto posto a causa di un doppio axel non ottimale da parte di Rebecca e di una mano a terra nell’atterraggio del triplo lutz lanciato. La leadership provvisoria alla fine del programma corto è detenuta dalla coppia tedesca Hase/Volodin, che dopo aver trionfato nelle due ultime tappe di qualificazione ha continuato a mostrare un grande momento di forma ritoccando di nuovo il loro record stagionale anche nelle Finali di Pechino. Dietro di loro, a poco più di un punto di distacco, i canadesi Stellato-Dudek/Deschamps, la cui esecuzione sia sul triplo toeloop in parallelo sia sul triplo loop lanciato non ha avuto un grado di esecuzione più basso della coppia tedesca. In ogni caso, tutte le prime tre coppie sono racchiuse in poco più di due punti e si giocheranno le medaglie nel programma libero di venerdì.

Nel singolo uomini, al comando dopo lo short program c’è lo statunitense Ilia Malinin, che pochi giorni dopo il suo diciannovesimo compleanno ha scritto un’altra volta il suo nome nella storia del pattinaggio diventando il primo atleta di sempre a completare un quadruplo axel nel programma corto come uno degli elementi obbligatori. Gli oltre 15 punti ottenuti con questo elemento gli hanno consentito di sopperire a un punteggio più basso nelle componenti del programma rispetto ai suoi immediati inseguitori tra cui il due volte campione del mondo Shoma Uno, classificatosi secondo a solamente 88 centesimi di punto da Malinin. Terzo posto per il secondo dei tre giapponesi in gara, la medaglia d’argento di Pechino 2022 Yuma Kagiyama, che ha presentato un salto quadruplo relativamente più semplice rispetto a Uno (quadruplo salchow contro un quadruplo flip) finendo staccato di circa due punti e mezzo rispetto al connazionale. Un errore nel programma ha tenuto gli altri tre partecipanti al di sotto dei 100 punti totali: il nipponico Kao Miura ha mancato la sua combinazione con il quadruplo salchow, il francese Kevin Aymoz ha sbagliato l’atterraggio del triplo axel e il campione europeo in carica Adam Siao Him Fa ha eseguito il lutz solamente doppio invece che quadruplo, venendo così penalizzato con un elemento nullo.

Nella giornata di venerdì 8 dicembre si assegneranno le prime medaglie, quelle nella specialità delle coppie d’artistico che scenderanno sul ghiaccio alle 16.45 locali (le 09.45 in Italia) per il programma libero. Si completerà poi la prima parte di gara per le altre due specialità in gara: alle ore 19.55 locali (le 12.55 in Italia) inizierà lo short program del singolo donne, con la due volte campionessa del mondo Kaori Sakamoto alla ricerca della suo primo titolo delle Finali del Grand Prix, e in conclusione di giornata, a partire dalle ore 21.00 locali (le 14.00 in Italia) la prova di danza ritmica vedrà in pista la terza coppia rappresentante i colori italiani, quella dei campioni europei in carica Charlene Guignard e Marco Fabbri.

I risultati della giornata:

Coppie d’artistico – programma corto

1 Minerva Fabienne HASE / Nikita VOLODIN GER 72,56 2 Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS CAN 71,22 3 Sara CONTI / Niccolo MACII ITA 70,30 4 Maria PAVLOVA / Alexei SVIATCHENKO HUN 65,51 5 Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI ITA 61,91 6 Lia PEREIRA / Trennt MICHAUD CAN 61,78

Singolo uomini – programma corto