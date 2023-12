Juventus-Napoli, Allegri oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

La Juventus, dopo aver battuto in pieno recupero il Monza, confermarsi ad altissimi livelli anche contro il Napoli nel match valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Il club piemontese va a caccia di un altro successo di prestigio per tornare momentaneamente in vetta alla classifica in attesa dell’Inter. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di giovedì 7 dicembre giugno alle ore 14:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

