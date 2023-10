Pattinaggio di figura, Grand Prix Allen 2023: programma, orari e copertura tv

È tutto pronto per l’inizio della stagione 2023/2024 del pattinaggio di figura. Da venerdì 20 a domenica 22 ottobre, infatti, il circuito internazionale sbarcherà ad Allen (Texas, Stati Uniti). Sul ghiaccio a stelle e strisce si terrà il primo di ben sei Grand Prix, ricchissimo antipasto delle finali in programma ad inizio dicembre in quel di Pechino (Cina). La Nazionale, dopo i grandi successi ottenuti nel corso dell’annata appena trascorsa, si presenta all’appuntamento americano priva di tutti i big in ognuna delle quattro specialità.

CALENDARIO 2023/2024 PATTINAGGIO DI FIGURA

A difendere i colori azzurri, infatti, ci saranno solamente Irma Caldara e Riccardo Maglio, che cercheranno di conquistare un piazzamento importante tra le coppie d’artistico. Non è prevista una diretta televisiva dell’evento . Questo, tuttavia, potrà essere seguito dai telespettatori in streaming attraverso la piattaforma Discovery+. Anche Sportface.it monitorerà il percorso della coppia azzurra e di tutti gli altri atleti, fornendo news, aggiornamenti e approfondimenti in merito al primo Grand Prix della stagione. Di seguito il programma e gli orari nel dettaglio .

GRAND PRIX DI ALLEN 2023: PROGRAMMA E ORARI

*orari italiani

Notte tra venerdì 20 e sabato 21 ottobre – Coppie (programma corto: ore 01.30) e singolo maschile (programma corto: ore 02.53)

Sabato 21 ottobre – Danza (rhythm dance: ore 21.03) e coppie (programma libero: ore 22.40)

Notte tra sabato 21 e domenica 22 ottobre – Singolo femminile (programma corto: ore 01:16) e singolo maschile (programma libero: ore 03.04)

Domenica 22 ottobre – Danza (programma libero: ore 20.15) e singolo femminile (programma libero: ore 22.03)