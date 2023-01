Pattinaggio di figura, Europei 2023: 14 azzurri al via

di Mattia Zucchiatti 81

Tutto pronto per i Campionati Europei di pattinaggio di figura, evento in programma da mercoledì 25 a domenica 29 gennaio sul ghiaccio della città della regione dell’Uusimaa, in Finlandia. Sono previste otto gare tra individuale maschile, individuale femminile, prove di coppia e danza sul ghiaccio. Saranno quattordici gli azzurri a prendere parte alla prestigiosa rassegna continentale. Si tratta di Gabriele Frangipani (individuale maschile), Daniel Grassl (individuale maschile), Matteo Rizzo (individuale maschile), Lara Naki Gutmann (individuale femminile), Lucrezia Beccari/Matteo Guarise (coppia), Sara Conti/Niccolò Macii (coppia), Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini (coppia), Charlene Guignard/Marco Fabbri (danza sul ghiaccio) e Victoria Manni/Carlo Roethlisberger (danza sul ghiaccio).