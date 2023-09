Pattinaggio, caso doping Valieva: nuova udienza Tas a novembre

Il Tribunale arbitrale dello sport di Losanna ha deciso di riprendere l’arbitrato il 9 e 10 novembre sempre nella località svizzera, in merito al di doping che vede coinvolta la giovane pattinatrice su ghiaccio russa Kamila Valieva. Il collegio arbitrato incaricato ha ascolto le parti coinvolte: agenzia antidoping russa, la federazione internazionale di pattinaggio, l’agenzia mondiale antidoping e la stessa pattinatrice intervenuta in videoconferenza.

Il collegio del Tas ha disposto altri due giorni per la trattazione del ricorso. A novembre sarà concluso il procedimento probatorio ed il collegio ascolterà le memorie conclusive delle parti. L’atleta all’eta’ di 15 anni, era stata trovata positiva allo stimolante trimetazidina. Il 25 dicembre del 2021, Kamila era stata sottoposta a controllo antidoping ma la positivita’ era stata resa noto solo nel successivo febbraio durante i Giochi invernali di Pechino, dopo che Valieva aveva gia’ preso parte alla gara a squadre assieme al team del Comitato olimpico russo vincitore della medaglia d’oro. A seguito della positività, la classifica non è mai stata ufficializzata e quindi le medaglie non sono state ancora assegnate.