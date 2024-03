Pattinaggio artistico, Mondiali Montreal 2024: Guignard-Fabbri guidano la pattuglia di 11 azzurri

Scattano domani, per poi concludersi sabato 23, i Mondiali 2024 di pattinaggio di figura presso il Bell Centre di Montreal. In Canada l’Italia si presenta con l’obiettivo di confermare i piazzamenti della passata edizione di Saitama, quando riuscì a conquistare una medaglia d’argento nella danza a una di bronzo nell’artistico. Ovviamente occhi puntati in particolar modo su Guignard-Fabbri e Conti-Macii, due coppie anche quest’anno tra le più accreditate per salire sul podio. Chances di medaglia anche per Beccari-Guarise, recenti campioni d’Europa tra le coppie di artistico. Per l’appuntamento sul ghiaccio canadese sono stati convocati undici atleti: Sarina Joos (Ice Skating Bolzano) in campo femminile, Gabriele Frangipani (Fiamme Oro) e Nikolaj Memola (Fiamme Oro) nel settore maschile, Sara Conti e Niccolò Macii (Fiamme Oro) con Lucrezia Beccari e Matteo Guarise (Fiamme Oro/Fiamme Azzurre) tra le coppie di artistico, infine Charlene Guignard e Marco Fabbri (Fiamme Azzurre) con Victoria Manni e Carlo Roethlisberger (Icelab) nella danza.