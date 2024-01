Pattinaggio artistico, Matteo Rizzo si è operato all’anca: “L’intervento è andato bene”

A pochi giorni dalla medaglia di bronzo nella gara individuale maschile degli Europei 2024 di pattinaggio artistico, Matteo Rizzo si è operato per lo stesso problema all’anca che ha condizionato i suoi ultimi mesi di preparazione e gare. “Ciao a tutti! Volevo aggiornarvi. L’operazione è andata molto bene. Volevo ringraziare il Dr. Della Rocca e tutto il suo staff. A presto!“, ha scritto l’azzurro che ora dovrà seguire un percorso di riabilitazione. Rizzo si era presentato a Kaunas, sede della rassegna, senza essere al 100%, ma è riuscito comunque a conquistare la terza medaglia continentale della sua carriera dopo il bronzo del 2019 e l’argento del 2023. “Sono arrivato a Kaunas senza grosse aspettative, ma con un solo pensiero ‘sono fiero di essere qui'”, aveva scritto sui social pochi giorni fa dopo il terzo posto, soffermandosi sulle due settimane in cui ha “passato più tempo a fare risonanze magnetiche, lastre o ecografie” e sulla frase dei dottori: “Ti devi operare se vuoi andare avanti a fare sport”. Ora lo stop, con un bronzo e tante motivazioni in più.