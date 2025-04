Si è conclusa la seconda giornata del World Team Trophy 2025, team event di pattinaggio artistico in scena sul ghiaccio di Tokyo. Un tris di gare decisamente positive per l’Italia, che sale ben tre volte sul podio e non solo recupera i punti di svantaggio che aveva nei confronti della Francia, ma opera anche il sorpasso. Gli azzurri sono ora terzi in classifica con 66 punti, a +4 sui cugini d’oltralpe a 62. Imprendibile il duo di testa, con gli Stati Uniti a quota 95 e il Giappone che segue a 80 quando mancano soltanto le ultime due gare della manifestazione. Domani si parte alle 11:30 italiane con il free program delle coppe d’artistico e alle 13:00 spazio al free program dell’individuale femminile.

Secondo posto pr Conti/Macii nel corto

Il programma si è aperto con il programma corto a coppie, nel quale l’Italia si è presentata con Sara Conti e Niccolò Macii. I due azzurri hanno portato a termine una gara di alto livello, meritandosi il secondo posto e guadagnando 11 punti per la propria Nazionale. Con il punteggio di 74.10, infatti, la coppia azzurra ha battuto di misura i 73.67 punti ottenuti dai georgiani Anastasiia Metelkina e Luka Berulava, che hanno chiuso terzi. A fare la differenza, in particolare, è il punteggio sulle componenti del programma (34.73 per l’Italia, 33.21 per la Georgia). Inarrivabile il Giappone, che ha conquistato 12 punti grazie a Riku Miura e Ryuichi Kihara, che hanno ottenuto un punteggio di 80.99.

Anche Guignard/Fabbri sul podio

Italia sul podio anche nella free dance di danza sul ghiaccio, nella quale Charlene Guignard e Marco Fabbri hanno chiuso sul gradino più basso del podio con il punteggio di 121.82. A tenere banco è stato l’intenso testa a testa tutto nordamericano tra gli Stati Uniti e il Canada. A vincere è stata la coppia a stelle e strisce, che ha visto in gara Madison Chock e Evan Bates, capaci di ottenere 133.51 punti contro i 131.91 di Piper Gilles e Paul Poirier. A fronte di un punteggio praticamente identico nelle componenti del programma (57.86 contro 57.50), gli statunitensi hanno fatto la differenza con gli elementi tecnici (75.65 contro 74.41). Tornando all’Italia, il terzo posto è arrivato con un buon margine sul quarto, battendo ancora una volta la coppia georgiana: Diana Davis e Gleb Smolkin, infatti, hanno totalizzato 118.44 punti.

Splendido 3°posto anche per Grassl

A chiudere un’ottima giornata per la spedizione azzurra c’è stata la grande prestazione di Daniel Grassl nel free program dell’individuale maschile. Il 23enne di Merano con un punteggio di 172.45 si è conquistato la terza posizione, portando ben 10 punti alla sua squadra. Inavvicinabili i due statuniteensi, con Ilia Malinin leader anche in questa seconda parte di gara individuale con 183.88 davanti al compagno di squadra Jason Brown a 179.33. Migliora il suo piazzamento rispetto a ieri anche l’altro italiano, Nikolaj Memola, che è ottavo con 158.17 di valutazione. Per lui 5 punti preziosi valevoli per la generale a squadre.