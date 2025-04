Prosegue a Shanghai il Volvo China Open, appuntamento del DP World Tour di golf in programma dal 17 al 20 aprile. E al termine della seconda giornata, c’è il padrone di casa Haotong Li a guidare la classifica insieme allo spagnolo Eugenio Chacarra e al finlandese Tapio Pulkkanen: per tutti e tre -10. Ottimi anche i primi due giri di Edoardo Molinari, attualmente in sesta posizione a -6 insieme al tedesco Yannik Paul dopo un secondo giro da -2. Tra loro due e il podio l’altro golfista teutonico Jannik De Bruyn a -8 e il cinese Zecheng Dou a -7. Chiudono la top-10 a metà gara una serie di golfisti a -5: gli australiani Kazuma Kobori, Danieel Hillier ed Elvis Smylie; gli inglesi Jordan Smith e Sam Bairstow; il thailandese Kiradech Aphibarnrat. Non arrivano invece buonee notizie da Andrea Pavan, già in difficoltà ieri durante il primo giro. Quest’oggi l’azzurro non è riuscito a recuperare terreno, rimanendo a +5, distante dal taglio posto a +2.

China Open penultimo appuntamento asiatico

Il Volvo China Open è la penultima tappa dell’Asian Swing che si concluderà, dal 24 al 27 aprile, sempre in Cina con l’Hainan Classic. Al termine di questa serie di tornei il vincitore di una speciale graduatoria (attualmente Nakajima è in testa) riceverà un bonus di 200.000 dollari. Ma c’è di più, perché i migliori tre classificati, non altrimenti esenti, si guadagneranno un posto per lo U.S. PGA Championship, secondo Major maschile in programma dal 15 al 18 maggio prossimi a Charlotte (Usa).

All’RBC Heritage gran primo giro di Justin Thomas

Questo fine settimana si gioca, però, anche sul prestigioso Harbour Town Golf Links di Hilton Head, dove va in scena l’RBC Heritage 2025. In testa, dopo un primo giro a tratti fantascientifico, è Justin Thomas che chiude con un 61 (-10) e guadagna già tanto margine sugli inseguitori. Sono tre i colpi di vantaggio su Russell Henley e sul numero uno al mondo Scottie Scheffler a -7. A -6 troviamo invecee Wyndham Clark davanti un bel gruppetto a -5: Brian Campbell, Matt Fitzpatrick, J.J. Spaun, Gary Woodland e Brian Harman.