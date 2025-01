La telenovela Donnarumma è giunta al termine. Il portiere italiano era un chiaro obiettivo di Simone Inzaghi, ma ora l’ex tecnico della Lazio deve farsene una ragione: salta tutto.

Se ne è parlato tanto nelle ultime settimane, protagonisti l’Inter e Donnarumma, oltre alle varie pretendenti che si erano inserite nell’eventuale affare per strappare il portiere al PSG. Marotta aveva già programmato il mercato del 2026, individuando in Donnarumma il profilo ideale per rimpiazzare Sommer e, magari, spuntarla a parametro zero offrendo un ingaggio di tutto rispetto per l’ex Milan.

La trattativa però era forse proiettata troppo in avanti e quando il margine temporale è ampio, si sa, può succedere di tutto. L’ex portiere del Milan ha un contratto con il PSG in scadenza nel 2026 e Luis Enrique, almeno per il momento, non sembra essere così convinto di Gigio: più volte gli è stato preferito il russo Safonov. La concorrenza poi non era certo irrilevante, con mezza Premier League alla finestra e l’interesse anche da parte di club di Bundesliga e Liga. Insomma, l’unica soluzione per Marotta e Inzaghi sarebbe quella di intavolare una trattativa con il PSG prima del 2026, ma l’ipotesi rimarrà tale perché i costi sarebbero esorbitanti e trattare con il club francese non sarebbe certo una passeggiata di salute.

Nè Inter, né Bayern: Donnarumma rinnova col PSG

I tedeschi del Bayern dovranno trovare un sostituto per Manuel Neuer, il quale oramai va verso i 39 anni che compirà a marzo. I bavaresi sono in trattativa per prolungare il contratto con il portierone tedesco di un altro anno e nell’attesa si erano già mossi per un sondaggio nei confronti di Donnarumma. Oltre all’Inter, anche Max Eberl (ds del Bayern) aveva nei piani di strappare l’estremo difensore italiano a parametro zero, ma ora le strategie sembrano essere diverse.

Il Bayern ha appena acquistato Urbig, tuttavia se il portiere non dovesse rivelarsi un’alternativa valida – oltre a Peretz e Nübel – i bavaresi sarebbero pronti a tornare prontamente sul mercato. Stando a quanto ripotato da Sportal, Eberl avrebbe già puntato gli occhi su Bart Verbruggen, portiere che sta stupendo tutti al Brighton e la cui valutazione si attesta attorno ai 25 milioni di euro. Ciò che però fa più notizia è il possibile rinnovo di Donnarumma con la sua attuale squadra, perché se prima c’erano grosse distanza da colmare tra offerta e richiesta da parte dell’entourage, adesso sembrano esservi più margini di trattativa. Simone Inzaghi e Marotta devono cominciare a pensare ad un’alternativa: Donnarumma non sembra una pista percorribile.