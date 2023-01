Doping, la Russia non sanziona Valieva: Wada porterà il caso al Tas

Kamila Valieva, pattinatrice russa, non è stata sanzionata dall’agenzia antidoping russa secondo cui non ha “nessuna colpa nè ha commesso alcuna negligenza” dopo essere risultata positiva a una sostanza vietata prima delle Olimpiadi di Pechino, come ha annunciato dall’Agenzia mondiale antidoping Wada. Quest’ultima si è detta preoccupata per questa conclusione del tribunale disciplinare russo e ha precisato che non esiterà ad esercitare il proprio diritto di appello davanti al TAS.