Olimpiadi invernali, la Francia si candida per ospitare l’edizione 2030

La Francia è pronta a presentare la propria candidatura per i Giochi Olimpici invernali del 2030. Il Comitato olimpico transalpino ha annunciato la volontà di ospitare per la quarta volta nella storia, dopo Chamonix 1924, Grenoble 1968 e Albertville 1992, un’Olimpiade invernale. D’accordo con il Governo, già impegnato nell’organizzazione dei Giochi Olimpici estivi di Parigi 2024, la candidatura per il 2030 sarà portata avanti da due diverse regioni: Alvernia-Rodano-Alpi e Provenza-Alpi-Costa Azzurra. “I Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2030 – spiega il Comitato olimpico transalpino – rappresentano un’opportunità eccezionale per lo sport francese e per le due regioni interessate, che dispongono di enormi risorse, una cultura sportiva profondamente radicata e una densità di strutture senza pari al mondo”. “I Giochi del 2030 sono una grande opportunità per continuare lo slancio dell’Olimpiade e Paralimpiade di Parigi 2024 e offrire prospettive favolose allo sport francese e ai nostri atleti – ha dichiarato David Lappartient, presidente del Comitato olimpico transalpino – Insieme dobbiamo immaginare l’Olimpiade del futuro nel contesto del riscaldamento globale: Giochi che rispettino l’equilibrio, che promuovano il mondo della montagna, economici e popolari. Siamo pronti a raccogliere questa sfida”.