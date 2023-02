Il CIO chiede alla Svezia di ospitare le Olimpiadi invernali 2030

Come affermato da diverse fonti, come la TV di servizio pubblico svedese Svt e il quotidiano Dagens Myheter, il Comitato Olimpico Internazionale avrebbe chiesto alla Svezia di ospitare le Olimpiadi invernali 2030, Paese che non ha mai ospitato i Giochi in passato nonostante le diverse candidature. L’ultima candidatura è stata per le Olimpiadi invernali del 2026 che sono andate a Milano/Cortina d’Ampezzo. Secondo quanto riporta Dagens Nyheter le altre due candidature ufficiali per ospitare le Olimpiadi del 2030 sono Sapporo (Giappone), che ha messo la sua candidatura in pausa e Salt Lake City (Usa), che vorrebbe ospitare le Olimpiadi non prima del 2034. La candidatura svedese precedentemente presentata era per Stoccolma e la cittadina di Åre, nel nord del Paese, nota come ‘la capitale svedese dello sci’ in Svezia.