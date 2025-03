Flora Tabanelli è campionessa del mondo di Big Air, trionfando nella finale finale in scena a St. Moritz. La gara dell’azzurra inizia con un secondo posto nella prima run. Tabanelli colleziona un 87.75, che la mette alle spalle solo di Sarah Hoefflin, padrona di casa e autrice di un 90.50. La seconda manche mette l’italiana in grande difficoltà. Tabanelli sbaglia la velocità di ingresso al momento dello switch double 1260 e l’errore le costa un deludente 17.25. Il secondo round viene dimenticato poco dopo, quando l’azzurra si mette in mostra con un ottimo terzo tentativo, che vale l’89.00.

La lotta per il titolo rimane aperta fino all’ultima discesa, con Sarah Hoefflin a una manciata di punti di distanza. L’elvetica, ultima a partire, cade in atterraggio e consegna la vittoria alla Tabanelli. Sulle nevi di Engadina, l’azzurra domina la classifica con 176.75 punti e a soli 17 anni si laurea campionessa mondiale. Alle sue spalle, completano il podio proprio Hoefflin con 170.75 punti e la finlandese Anni Karava a quota 167.75. Il palmares dell’azzurra si amplia nuovamente, accogliendo l’oro mondiale. Tabanelli è reduce dalla vittoria della Coppa del Mondo di big air e dal successo nella Coppa del Mondo generale di freestyle, mai conquistato da un’italiana prima. A St. Moritz, la classifica della finale iridata è completata dalle due canadesi Olivia Asselin e Megan Oldham, seguite dalla cinese Megting Liu e dall’austriaca Lara Wolf. In fondo alla classifica c’è Linshan Han, che ha preso parte solo alla prima run.

LE PAROLE DI FLORA TABANELLI

“Sono davvero contenta della mia stagione – sono state le prime parole dell’azzurra – Ho cercato sempre di fare del mio meglio e sono davvero soddisfatta di questi risultati. Credo sia la via migliore per chiudere questa pazzesca stagione, sono veramente senza parole. Sono meravigliata e molto contenta del mio risultato. E’ stata una grande sfida che ho vinto. Ed è meraviglioso. Mi piace molto fare questo sport, e se c’è un segreto nei miei risultati è questo. La seconda run è andata male, ma per fortuna sono riuscita a recuperare nella terza. Voglio ringraziare la mia famiglia, che mi segue sempre, i miei tecnici e la Federazione che mi supporta. Incredibile avere vinto il Mondiale junior e quello senior a solo un anno di distanza. Sono felicissima”, conclude.

MONDIALI BIG AIR, LA CLASSIFICA DELLA FINALE FEMMINILE