La grande stagione di Nadia Battocletti nel cross è stata certificata dalla vittoria del Cross Country Tour 2024/2025. Il risultato è stato reso ufficiale dalla World Athletics nelle scorse ore nel proprio sito. La campionessa azzurra nel circuito ha centrato risultati di altissimo livello, a partire dalla vittoria ad Alcobendas, in Spagna, dove ha avuto la meglio su rivali come la tedesca Klosterhalfen.

A questo trionfo iberico ha fatto seguito, a dicembre, la medaglia d’oro ai campionati europei che si sono disputati ad Antalya, in Turchia. Il 2025, poi, si è aperto con il trionfo in patria nel Campaccio. Un risultato straordinario per due motivi: primo perché Battocletti è diventata la prima azzurra a vincere la corsa dopo 31 anni, e poi perché questo primo posto le ha permesso di raggiungere la vetta della classifica stagionale del tour.

Tre vittorie che hanno coronato un 2024 da sogno per Battocletti, che a Roma si è laureata campionessa europea nei 5.000 e nei 10.000 metri, conquistando poi l’argento olimpico nei 10.000 metri a Parigi. Inoltre, la stagione di cross si era aperta con il terzo posto nella Cinque Mulini a metà novembre, proprio una settimana prima della vittoria ad Alcobendas.

Battocletti vince il Cross Country Tour 2024/2025: le classifiche finali

Le classifiche derivano dalle migliori tre prestazioni di ciascun atleta tenendo conto delle gare disputate tra settembre 2024 e marzo 2025, di cui almeno due disputate dai meeting del World Cross Country Tour. Ai vincitori delle due classifiche, femminile e maschile, va anche un premio da 10.000 euro. Ecco, quindi, la classifica femminile:

1 Nadia Battocletti (ITA) 3720

2 Francine Niyomukunzi (BDI) 3700

3 Sheila Jebet (KEN) 3680

4 Charity Cherop (UGA) 3640

5 Carolina Robles (ESP) 3620

6 Daisy Jepkemei (KAZ) 3610

Al maschile, invece, ha vinto l’atleta di Burundi Rodrigue Kwizera per la terza stagione consecutiva. Cinque le gare vinte in stagione da Kwizera, che si è imposto a Amorebieta, Atapuerca, Soria e Alcobendas nel 2024, per poi aggiungere il successo di Albufeira a febbraio. Da segnalare il secondo posto del giovane keniano Matthew Kipkoech Kipruto, che vanta le vittorie ai Cinque Mulini e a Carhaix.

1 Rodrigue Kwizera (BDI) 3720

2 Matthew Kipkoech Kipruto (KEN) 3680

3 Thierry Ndikumwenayo (ESP) 3660

4 Oscar Chelimo (UGA) 3640

5 Celestin Ndikumana (BDI) 3620

6 Robert Kiprop Koech (KEN) 3600