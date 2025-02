Mikael Kingsbury domina la tappa di Rue Val Saint Come, in Canada, prova valida per la Coppa del Mondo di sci freestyle 2024/2025. Il canadese vince sulle nevi di casa con un totale di 87.42 punti. Battuto agevolmente il connazionale Julien Viel (80.56 punti). Completa il podio il finlandese Olli Penttala con 78.28 punti. Subito dietro il duo svedese formato da Emil Holmgren, quarto con 76.18 punti, e Filip Gravenfors, 68.31 punti. Fuori alle qualificazioni l’italiano Massimo Bellucci, 36° con 64.97 alle eliminatorie

I risultati di giornata

Mikael Kingsbury (CAN) 87.42 punti Julien Viel (CAN) 80.56 punti Olli Penttala (FIN) 78.28 punti Emil Holmgren (SWE) 76.18 punti Filip Gravenfors (SWE) 68.31 punti Ikuma Horishima (JPN) 55.46 punti

La classifica generale

Aumenta il margine in testa alla classifica per Kingsbury, che allunga sul francese Benjamin Cavet, oggi 14°. Terzo il giapponese Horishima, mentre Massimo Bellucci scende in 41ª posizione.

Mikael Kingsbury (CAN) 612 punti Benjamin Cavet (FRA) 403 punti Ikuma Horishima (JPN) 338 punti Walter Wallberg (SWE) 290 punti Matt Graham (AUS) 267 punti

Al femminile

Si afferma Maia Schwinghammer, che completa la doppia vittoria canadese nella tappa di casa. La gara qui resta aperta fino alla fine con l’americana che ha totalizzato 80.07 punti battendo di neanche tre punti le statunitensi Jaelin Kauf (77.85) e Olivia Giaccio (77.71 punti). La leader della classifica generale Perrine Laffont è quarta con 75.21 punti. Le italiane Manuela Passaretta e Sofia Carla Timpone sono fuori alle qualificazioni, rispettivamente con 35.56 e 28.03 punti (34ª e 36ª posizione).

I risultati di giornata

Maia Schwinghammer (CAN) 80.07 punti Jaelin Kauf (USA) 77.85 punti Olivia Giaccio (USA) 77.81 punti Perrine Laffont (FRA) 75.21 punti Charlotte Wilson (AUS) 71.36 punti

La classifica generale

Si riduce il vantaggio di Laffont, che vede avvicinarsi proprio le prime tre della tappa odierna. La francese resta in testa con 570 punti, ma con meno di 100 lunghezze di margine su Kauf (476 punti). Sale a 400 punti Schwinghammer. Manuela Passaretta è 33ª con 22 punti.