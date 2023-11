Italia-Finlandia oggi in tv: orario e diretta streaming girone Europei curling maschile 2023

Sta per terminare l’attesa per Italia-Finlandia, partita valevole per l’ottava sessione del girone degli Europei maschili di curling 2023, in corso di svolgimento fino a sabato 25 novembre ad Aberdeen, in Scozia. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, dopo aver affrontato certi della qualificazione alle semifinali, tornano sul ghiaccio per fare il pieno di entusiasmo in vista delle semifinali. Gli azzurri devono vedersela ora con la compagine finlandese, che va a caccia dell’impresa per guadagnare posizioni. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00 italiane di mercoledì 22 novembre. Di seguito, l’orario e le informazioni per seguire in diretta la partita Italia-Finlandia della rassegna continentale 2023 di curling maschile, che qualifica anche per i prossimi Mondiali.

STREAMING E TV – La partita Italia-Finlandia degli Europei di curling maschile 2023 sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma Recast.tv / The Curling Channel, su cui è possibile comprare anche la singola partita. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati e le classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.