La diretta testuale live del super-g di Wengen, gara valida per la Coppa del Mondo maschile 2024/2025 di sci alpino. Tornano le gare di velocità, all’esordio nel nuovo anno dopo l’ultimo appuntamento di fine dicembre a Bormio; si riparte dalla storica Lauberhorn, la pista più lunga e una delle più impegnative dell’intero Circo Bianco. In super-g parte con i favori del pronostico Marco Odermatt, che qui ha già vinto nel 2022 (e due volte l’anno scorso in discesa), e comanda la classifica generale di specialità. Non ci saranno gli ultimi due vincitori, ovvero Aleksander Aamodt Kilde e Cyprien Sarrazin, entrambi out per problemi fisici e che non rientreranno prima della prossima stagione.

In una pista così difficile e selettiva non sarà così facile vedere sorprese, ma al contrario potrebbero esaltarsi atleti che hanno fin qui disputato una stagione in chiaroscuro come Vincent Kriechmayr e James Crawford, senza dimenticare i due elvetici Stefan Rogentin e Franjo von Allmen. Per quanto riguarda le speranze azzurre, Mattia Casse sembra essere l’uomo di punta, con buone chance di giocarsi il podio; per Dominik Paris, che qui è salito tre volte sul podio in discesa, serve invece ritrovare la condizione per poter puntare a un risultato di rilievo. Gli altri azzurri in gara sono Florian Schieder, Christof Innerhofer (vincitore in discesa 12 anni fa), Nicolò Molteni, Giovanni Franzoni e Marco Abbruzzese. L’appuntamento è alle ore 12.30 di venerdì 17 gennaio, e Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live del super-g di Wengen 2025 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi davvero alcuna emozione.

