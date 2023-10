Curling, Tour Challenge: successo all’esordio per gli uomini, primo ko per le azzurre

A Niagara Falls, in Canada, è cominciato il Tour Challenge, primo dei cinque tornei che compongono il Grand Slam of Curling. L’Italia maschile è rappresentata da Joel Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle). Tra le donne la formazione tricolore è composta da Stefania Constantini (Fiamme Oro), Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle), Giulia Zardini Lacedelli (C.C. Dolomiti), Angela Romei (Fiamme Gialle) ed Elena Antonia Mathis (C.C. Dolomiti). Per la squadra femminile, il torneo si è aperto con una sconfitta contro le svedesi guidate da Anna Hasselborg. La prima metà dell’incontro è rimasta in equilibrio assoluto. Si è infatti giunti al giro di boa del quarto end sul punteggio di 2-2. Il quinto parziale si è rivelato quello decisivo. Le scandinave hanno rubato la mano, marcando ben 3 punti. Le azzurre si sono riavvicinate nel sesto end, ma le nordiche hanno gestito al meglio il vantaggio nella fase conclusiva della sfida, imponendosi 8-4. Il team maschile ha debuttato contro i giapponesi invece, ottenendo un successo per 5-4.