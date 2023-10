Curling, Tour Challenge 2023: Italia maschile in finale, battuta la Scozia 6-3

L‘Italia maschile di Curling raggiunge la finale nel Tour Challenge di Niagara Falls (Ontario), torneo inaugurale del Grand Slam of Curling. Joel Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) prima hanno battuto nei quarti di finale gli svedesi del Team Edin per 6-2, e poi gli scozzesi guidati da Ross Whyte per 6-3. Oggi ci sarò la finale, alle 21 ore italiane.