Rissa tra tifosi e vicepresidente Flamengo: minacce alla figlia di Braz, “Cacciate Gabigol e Sampaoli”

E’ caos totale al Flamengo, in Brasile. Così come riporta O Globo, tre tifosi del gruppo ultras del Flamengo hanno avvicinato in un centro commerciale di Rio de Janeiro il vicepresidente del club rossonero, Marcos Braz, già al centro di numerose polemiche tra cui le accuse di omofobia, e hanno chiesto a gran voce di cacciare Gabigol, ex attaccante dell’Inter, e anche l’allenatore Jorge Sampaoli, arrivando addirittura a minacciare di morte la figlia del vicepresidente. La discussione è degenerata presto in rissa: il vicepresidente avrebbe addirittura morso una delle persone presenti nel parapiglia e sono volati calci e pugni fino all’intervento della polizia. Secondo l’avvocato di Braz, questi è stato vittima di un’azione punitiva premeditata.