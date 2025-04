È in pieno svolgimento presso il Mattamy Athletic Center di Toronto, in Canada, il Players’ Championship 2025, appuntamento che chiude la stagione 2024/25 del Grand Slam of Curling. L’evento, riservato alle migliori 12 squadre del mondo, vede al via anche l’Italia maschile, reduce da una rassegna iridata molto negativa, sempre sul ghiaccio canadese. Il quartetto azzurro, formato da Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovannella (Fiamme Gialle) aveva incassato due sconfitte nei primi due incontri, e in giornata purtroppo è arrivato anche il terzo ko che complica notevolmente le cose per quanto riguarda la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

Italia ko con il Canada

Nella terza partita, gli azzurri hanno affrontato il Team Jacobs (Alberta), tenendo testa alla squadra che ha recentemente conseguito la medaglia di bronzo ai Mondiali. Alla fine però il quartetto canadese si è imposto 5-4 nel finale, con gli azzurri che dopo un match in perenne equilibrio sono arrivati all’ultimo end in parità prima di alzare bandiera bianca. Il prossimo appuntamento del Team Retornaz, quarta gara del round robin, si terrà nella notte italiana tra giovedì e venerdì contro il Team Epping (Ontario). Gli azzurri chiuderanno poi il loro torneo domani contro il Team Gushue.