Arriva una vera e propria batosta per Francesco “Pecco” Bagnaia: la Ducati lo fa fuori, arriva l’annuncio che lascia sotto choc i tifosi

Pecco Bagnaia fatto fuori dalla Ducati? A quanto pare è realtà. Non è più solo una minaccia ventilata dai più. Con il ritorno di Marc Marquez da protagonista era quasi inevitabile arrivare ad una situazione in cui bisognava presto prendere una decisione da parte del team su chi puntare. Un po’ come anche la Ferrari si trova tra due fuochi con Leclerc e Hamilton. Ma se per la “Rossa” le cose stanno andando fin troppo male per poter arrivare ad una scelta, diverso è il discorso in MotoGP per il team italiano.

Perché i primi due Gran Premi della stagione sono stati vinti dal rientrante Marquez e il terzo, invece, da Bagnaia che ha beneficiato di un clamoroso incidente da parte del compagno di scuderia per prendersi la vittoria. Ma è chiaro che, a lungo andare, i due si troveranno in rotta di collisione tra di loro ancor prima che con gli altri avversari. E qui dovrà essere la stessa Ducati a prendere una decisione su chi puntare.

La Ducati ha scelto, Bagnaia fatto fuori! Arriva l’annuncio

Decisione che, a quanto pare, sembra essere arrivata a favore dello spagnolo con la conseguenza di un inesorabile addio per Pecco. Arriva l’annuncio choc da parte di Chicho Lorenzo, padre di Jorge, in una puntata di Motegepeando sul proprio canale YouTube, il quale come suo solito non ha frenato la lingua, esagerando forse troppo con i giudizi.

“Il sorpasso è avvenuto senza bisogno di fare annunci ma è evidente, Marquez è la prima scelta della Ducati“ arringa il papà del noto pilota. Poi rincara la dose e rende ancora più chiaro il concetto: “Quando vedi il direttore sportivo parlare solo con Marc dopo la caduta per capirne la dinamica, mentre Pecco è stato lasciato da solo a consultare i dati, capisci dove tira il vento. Il peso di Marquez nel team Ducati è troppo alto”. Dunque per Bagnaia non resta che fargli da secondo. Chicho Lorenzo esagera: “Attualmente è un gregario. Un gregario di lusso, ma pur sempre un gregario”, taglia corto.

“Gli manca quel killer instinct che ha Marc“. Il babbo di Jorge per confutare la sua tesi fa riferimento al fatto che Bagnaia era dietro Marquez prima della caduta di quest’ultimo. Solo dopo l’uscita di scena del classe ’93, l’italiano è riuscito a balzare in vetta e vincere la gara.