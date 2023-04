Curling, Mondiali maschili Ottawa 2023: un’Italia irriconoscibile perde 11-3 contro la Svizzera nella finale per il terzo posto

Una brutta Italia perde 11-3 contro la Svizzera nella finale per il terzo e quarto posto dei Mondiali maschili di curling ad Ottawa, in Canada. Prestazione deludente del quartetto Giovanella, Arman, Mosaner e Retornaz che non entra mai in partita accusando molto probabilmente le fatiche della vittoria contro la Norvegia e della sconfitta bruciante per 9-8 contro la Scozia in semifinale. Azzurri che riescono ad annullare il primo end con mano favorevole alla Svizzera ma escono totalmente dalla partita dall’end successivo facendosi rubare tutte e tre le mani a favore. I primi punti arrivano solo nel sesto end con Retornaz che riesce a colpire le stone avversarie lasciandone due azzurre al centro firmando l’8-2. La Svizzera dilaga mettendo a segno altri tre punti e gli azzurri chiudono il torneo con un punto nell’ultimo end per l’11-3 finale. Italia che chiude quindi al quarto posto con la Svizzera che si dovrà accontentare del terzo posto, nonostante il miglior score di vittorie/sconfitte nella fase iniziale del torneo (11V-1P per gli elvetici che sono caduti a sorpresa contro il Canada in semifinale). La finale tra Scozia e Canada andrà in scena alle 16 canadesi, ovvero le 20 ore italiane.