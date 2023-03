Curling, Mondiali femminili 2023: l’Italia si sveglia tardi, azzurre sconfitte dagli Usa

Tanto rammarico in casa Italia per la quarta sconfitta a Sandviken, in Svezia. Le azzurre vengono infatti battute dagli Usa nella partita valevole per la sedicesima sessione del round robin dei Mondiali femminili 2023 di curling. La formazione italiana ora può perdere posizioni rispetto alla seconda che deteneva in coabitazione col Canada, il sogno playoff non sfuma affatto per Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli, ma il 7-9 rimediato contro le statunitensi ottave fa male e complica le cose.

A caccia del sogno playoff, forse per questo le azzurre partono con un po’ di errori, complice l’inevitabile tensione. Lo Deserto commette una leggerezza e Constantini non riesce ad aggiustare le cose, il primo end vede gli Usa volare già sullo 0-3. Lo Deserto purtroppo si ripete e con un altro errore dobbiamo farci rubare la mano e concedere un altro punto alle americane. Terzo end di riscatto per le azzurre, visto che Constantini gioca alla perfezione i lanci di chiusura e ci portiamo sul 2-4. Peterson implacabile nel quarto end, dove per fortuna evitiamo di subire tre punti ma è comunque 2-6 per gli Usa, c’è un altro grave errore di Lo Deserto nel quinto end mitigato però da Constantini che fa fruttare un punto. 3-6 al rifacimento ghiaccio, ma poche speranze. Che però aumentano quando, dopo aver concesso il punticino all’America nel sesto end, approfittiamo – ma solo in parte – dei primi errori di Thiesse, un punto nel settimo e uno nell’ottavo end, in questo caso rubando però la mano. 5-7 con il nono parziale che diventa decisivo: ce la giochiamo alla grande, Peterson sbaglia tutto e troviamo due punti con cui si approda all’ultimo end sul sette pari. Purtroppo Constantini non riesce a piazzare il tiro perfetto finale e perdiamo 7-9, sconfitta che può pesare nella caccia ai playoff.