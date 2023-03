Curling, Mondiali femminili 2023: Italia eroica, battuto pure il Giappone

E sono sei. L’Italia del curling femminile vince la sesta partita in otto incontri disputati ai Mondiali 2023 e continua a sognare. I playoff sono a portata di mano e il 7-3 inflitto alle nipponiche è assolutamente eloquente in tal senso. La formazione azzurra composta dalla skip Stefania Constantini e da Marta Lo Deserto, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli vince dunque a Sandviken nella tredicesima giornata di round robin e sogna in grande. Stasera alle 19 azzurre di nuovo sul ghiaccio contro la Svizzera.

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV

FORMULA E REGOLAMENTO: COME FUNZIONA

TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

Primo end che prende il via con il Giappone di mano e alcuni lanci abbastanza codificati, nessuno scossone nel punteggio e dunque mano nulla. Lo Deserto pasticcia un po’ nel secondo end mandando fuori dalla casa una stone azzurra, Constantini non sbaglia e con una bocciata perfetta consente alle nipponiche di portare a casa solo un punto. Romei show nel terzo end, Constantini con la doppia bocciata sembra portarci due o tre punti, ne arriva però soltanto uno per la bravura di Fujisawa. Miracolo clamoroso della nostra skip nel quarto end, in cui arrivano due punti per l’Italia, le azzurre lanciano bene nel quinto end e consentono al Giappone di trovare solo un punto. Constantini non si fa sorprendere da Fujisawa e nel sesto end arriva un punto per l’Italia, poi la skip giapponese sbaglia tutto e le azzurre rubano la mano: due punti, 5-3 e si ruba ulteriormente la mano alle nostre rivali nell’end successivo, in cui troviamo il punto del 6-3. L’ultimo end è da manuale: altra mano rubata e chiudiamo sul 7-3 trovando un’altra vittoria.