Curling, Mondiali doppio misto 2024: l’Italia vince ancora, Constantini e De Zanna superano la Danimarca 9-4

L’Italia non si ferma. Stefania Constantini e Francesco De Zanna battono la Danimarca 9-4 nel match del girone A dei Mondiali di doppio misto ad Östersund, in Svezia. Si tratta della quinta vittoria su sei per la coppia veneta che consolida il secondo posto del raggruppamento, davanti a Giappone e Norvegia (entrambe con quattro successi e due ko), e alle spalle solo della Svizzera a punteggio pieno. La prima della classe si qualificherà direttamente per le semifinali, mentre la seconda e terza dovranno passare per il qualification game.

La partenza dei due azzurri è da incorniciare. L’Italia ruba la mano in un end inaugurale che ha visto la Danimarca bocciare due stone azzurre, prima del draw di Constantini e dell’errore degli avversari all’ultimo tiro. La reazione dei danesi non c’è, anzi col martello Holtermann e Lander si fanno rubare ancora la mano, stavolta da due punti. Sotto 3-0 la Danimarca si sblocca nel terzo end (3-1) e accorcia ulteriormente nel periodo successivo rubando la mano agli azzurri sul 3-2. L’Italia però non perdona quando ha l’occasione giusta per allungare.

Con una grande bocciata la campionessa olimpica nel quinto end allontana le stone danesi, promuovendo di conseguenza le due italiane che valgono il 5-2. La Danimarca è viva, resta nel match e lo dimostra nel sesto parziale con un doppio punto che vale il nuovo -1. Una piccola sbavatura per l’Italia che però da quel momento non sbaglia più nulla. Prima realizza un punto nel penultimo end, poi non trema nell’ottavo con una tripla marcatura che porta il risultato sul 9-4 finale. Nei prossimi tre impegni l’Italia dovrà vedersela contro Norvegia, Estonia e Germania.

GIRONE A