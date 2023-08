Curling, l’Italia maschile vince il Baden Masters

La Nazionale maschile ha conquistato il torneo Baden Masters, battendo 6-1 gli inglesi del team Bryce in una finale dominata. Il direttore tecnico Claudio Pescia commenta: “Un inizio di stagione da sogno. Vittoria meritata oggi in finale e prestazione impeccabile. A giudicare dalle partite di questa competizione pare che i ragazzi non abbiano alcuna ruggine da smaltire dopo la pausa estiva. La squadra ha dimostrato ottima dinamica ed ha gestito al meglio sia la comunicazione che le condizioni del ghiaccio”. Ottima la prestazione anche dell‘Italia femminile nella finale dell’Euro Super Series, che però si deve accontentare di un secondo posto dopo essere state sconfitte 6-5 dal Team Strouse statunitense. Le parole dell’allenatrice Violetta Caldart: “Questo primo torneo della stagione è stato un test superato alla grande dalle ragazze. Un percorso netto fino alla finale, peccato per l’esito con qualche imprecisione nella gestione della chiamata dell’ultimo tiro. Ad ogni modo le sensazioni sono molto buone per questo inizio di stagione“.