Curling, Fall Classic: l’Italia vola alle semifinali del torneo

Sul ghiaccio di Saul Sainte Marie (in Ontario), nell’ambito del Fall Classic, torneo di preparazione in vista della seconda tappa del Grand Slam è stata finora grande Italia. La Nazionale maschile ha dimostrato di essere una valida squadra per puntare alla vittoria finale. Per ora la prossima tappa del percorso sarà la semifinale.

La squadra azzurra ha convinto tutti nei quarti di finale della Fall Classic di Curling. La squadra formata da ha ottenuto il pass per le semifinali. Joel Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) hanno battuto per 5-0 i canadesi del Team Skanes.