Curling, Europei maschili Aberdeen 2023: Italia senza freni, tutto facile con la Turchia

L’Italia maschile del curling non si ferma più. Gli azzurri, in formazione con Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, hanno piegato nella settima giornata degli Europei con un perentorio 10-4 la debole Turchia sul ghiaccio scozzese di Aberdeen, e così facendo hanno anche la certezza di aver vinto il round robin, visto che a due giornate dal termine le compagini che possono eventualmente raggiungere la nostra nazionale sono comunque già state battute negli scontri diretti. L’Italia si conferma dunque imbattibile fin qui, con sette vittorie su sette, alcune delle quali larghissime e con alcuni end non giocati (oggi, per esempio, ben tre), e dopo aver ottenuto il pass per la semifinale già ieri dopo sei giornate, sperano ora di potersi confermare alla grande andandosi a prendere il titolo continentale. In semifinale, avendo vinto il girone, affronteremo la quarta classificata.

L’Italia parte col martello e conquista la bellezza di tre punti nel primo end, concedendo il minimo sindacale ai nostri rivali nel secondo e andando a marcare altri tre punti nel successivo parziale, ritrovandosi prima del rifacimento del ghiaccio (dopo il quinto end) su un ottimo 8-2. Gli anatolici di Karagoz hanno conquistato due punti nel sesto end, gli azzurri hanno subito messo le cose in chiaro nel settimo, issandosi sul 10-4 e costringendo i turchi ad alzare bandiera bianca evitando di giocare gli ultimi tre end. Per l’Italia nuovo impegno questa sera contro la Finlandia, domani ultima sfida del round robin contro la Germania.