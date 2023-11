Curling, Europei maschili Aberdeen 2023: Italia schiacciasassi, asfaltata anche la Repubblica Ceca

E’ super Italia agli Europei maschili di Aberdeen 2023 di curling. Gli azzurri, guidati da Joel Retornaz e con Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, asfaltano anche la Repubblica Ceca con un 8-1 senza appello che chiude i giochi dopo appena sei end e così facendo ottengono la quinta vittoria in altrettanti match, confermandosi da sola al comando della classifica dopo le prime cinque partite.

Gli azzurri partono col martello e nel primo end conquistano due punti, iniziando col piede giusto. Prima mano rubata dai nostri nel secondo end, dove otteniamo un altro punto, mentre la Cechia si sblocca nel terzo end ma concediamo appena un sasso in home a punto ai nostri avversari. E’ l’unico parziale in cui i nostri avversari marcano punti, visto che da qui in avanti è monologo azzurro: un punto nel quarto end, ben giocato dai cechi, fa da preludio a un altro end in cui rubiamo la mano a causa di una serie di errori di cui approfittiamo portando a casa tre punti. E’ 7-1 e di fatto non c’è più spazio per la rimonta della Repubblica Ceca, visto che nel sesto end c’è un altro punto azzurro – sempre rubando la mano – subito dopo la pausa per il rifacimento di ghiaccio. Sull’8-1 i nostri avversari rinunciano a giocare i successivi quattro end.