Highlights e gol Vis Pesaro-Torres 1-2, Serie C 2023/24 (VIDEO)

di Antonio Di Cello 1

La Torres non si vuole svegliare dal sogno che si chiama Serie B. In una partita complicata e difficile, la squadra di Sassari è passata anche contro la Vis Pesaro dopo l’inziale svantaggio avvenuto per un gran gol di Nina. Nella ripresa è arrivata la reazione della Torres, affidata al talento ed all’estro di Manuel Fischnaller che a tempo scaduto ha portato in visibilio la gente di Sassari. Queste le emozioni del match.