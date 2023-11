Curling, Europei 2023: l’Italia femminile batte la Turchia 10-4

Dopo la sconfitta all’extra end contro la Germania all’esordio, l’Italia femminile si riscatta e batte 10-4 la Turchia nella prima giornata degli Europei di curling, in corso di svolgimento ad Aberdeen. La squadra azzurra – composta da Stefania Constantini (Fiamme Oro), Elena Antonia Mathis (C.C. Dolomiti), Giulia Zardini Lacedelli (C.C. Dolomiti), Angela Romei (Fiamme Gialle) e Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle), seguite in loco dall’allenatrice Violetta Caldart – parte subito forte, facendo registrare un 2-0 nel primo end. L’Italia riesce anche a rubare la mano successiva, portandosi sul 4-0. Dilsat Yildiz e compagne accorciano le distanze nel terzo end, ma nel quarto arriva un triplice punto che regala la fuga alle azzurre, che riescono successivamente ad issarsi sull’8-1. La Turchia tenta una timida reazione, che non basta per avvicinarsi oltre il -6. Il quartetto azzurro chiude 10-4 e può guardare con più fiducia al prossimo impegno che vedrà l’Italia sfidare la Scozia padrona di casa domani alle 15:00.