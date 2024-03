Curling, al via sabato i Mondiali maschili 2024: l’Italia punta al podio in Svizzera

Il curling torna a prendersi la scena, con i Mondiali maschili che prendono il via sabato 30 aprile in Svizzera. Il palcoscenico sarà la IWC Arena di Schaffhausen, dove gli Azzurri proveranno a fare anche meglio delle squadra femminile, protagonista di uno storico quarto posto iridato la scorsa settimana in Canada. Proprio la quarta piazza è il risultato che l’Italia cercherà di migliorare rispetto alla passata edizione. Lo staff tecnico azzurro composto dal d.t. Claudio Pescia e dall’allenatore Ryan Fry ha convocato i seguenti atleti: Sebastiano Arman (Fiamme Oro), Mattia Giovanella (Fiamme Gialle), Amos Mosaner (Fiamme Oro) e Joel Retornaz (Fiamme Oro) con Francesco De Zanna (C.C. Dolomiti) nel ruolo di alternate. Il regolamento non cambia: si inizia con un fase di round robin, al termine della quale le prime due accederanno direttamente alle semifinali e le formazioni tra il terzo e il sesto posto disputeranno un turno di playoff che mette in palio gli ultimi due posti per il penultimo atto della competizione.

“La squadra ha lavorato intensivamente sul ghiaccio e in palestra in queste ultime settimane per farsi trovare pronta a questo importante appuntamento e nel raduno pre mondiale di Badenho visto i ragazzi in forma e motivati – spiega il d.t. azzurro Claudio Pescia -. Andremo a Schaffhausen con l’obiettivo di ottenere un gran risultato senza accontentarci di centrare solo l’accesso alle semifinali. Dopo il bronzo del 2022 ed il 4° posto del 2023 puntiamo all’oro per confermare le ottime prestazioni ottime di questa stagione. Siamo consapevoli della presenza di Campioni del Mondo come la Scozia o campioni olimpici come Svezia e Canada ma crediamo di non essere da meno“.