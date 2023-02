Coppa del Mondo, Combinata Nordica: secondo posto nel PCR di Schonach per Annika Sieff

Stravince la norvegese Gyda Westvold Hansen nel provisional competition round di Coppa del mondo a Schonach, in Germania. Ancora imbattuta in questa stagione sul massimo circuito, ha confermato la sua superiorità con il punteggio di 132.9 ed un salto di 99.5 metri. Dietro di lei, al secondo posto, l’azzurra Annika Sieff, a quota 123.1. Terza piazza provvisoria per la padrona di casa Jenny Nowak, leggermente penalizzata nei punti di stile rispetto all’azzurra, con 121.7 punti.

Nel PCR maschile il miglior punteggio è del giapponese Ryota Yamamoto (145.9). Secondo posto per il tedesco Julian Schmid (138.8); terzo il leader della classifica generale Johannes Lamparter. Il miglior italiano è stato Alessandro Pittin, 22esimo posto, seguito da Raffaele Buzzi 31esimo, Samuel Costa 33esimo e Aaron Kostner 41esimo.