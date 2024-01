Combinata nordica maschile, Coppa del Mondo Schonach 2024: Riiber domina, Costa 17°

Samuel Costa ha chiuso al 17° posto la prima gara del weekend di Schonach, sede tedesca della Coppa del Mondo 2023/2024 di combinata nordica maschile. La vittoria è andata ancora una volta al fuoriclasse norvegese Jarl Magnus Riiber, che centra così il terzo successo consecutivo e il settimo della sua stagione. Numeri impressionanti per il leader della classifica generale, arrivato a quota 64 vittorie in carriera in Coppa del Mondo e sempre più vicino alla quinta sfera di cristallo. Riiber, già in testa dopo il segmento di salto, ha gestito senza problemi arrivando al traguardo con un vantaggio di oltre un minuto sull’austriaco Stefan Rettenegger, ormai una certezza al quarto podio di fila. Terzo posto per l’altro norvegese Joergen Graabak, autore di una prepotente rimonta sugli sci al pari del finlandese Eero Hirvonen che ha chiuso al quarto posto.

Detto della buona prova di Costa, che ha recuperato quattro posizioni sugli sci stretti archiviando uno dei migliori risultati della sua stagione, la squadra italiana registra anche il 24° posto di Aaron Kostner e il 33° posto di Domenico Mariotti. Entrambi sono stati capaci di recuperare cinque posizioni rispetto al segmento di salto. Non sono partiti invece nella seconda parte di gara Iacopo Bortolas e Raffaele Buzzi.