Doppietta norvegese nelle due Gundersen di Schonach im Schwarzwald, in Germania, prove valide per la Coppa del Mondo 2024/25 di combinata nordica. La competizione, nel formato classico della Gundersen con 4 km sugli sci stretti, è stata preceduta dalla prova di salto sul trampolino Langenwaldschanze HS100, che ha determinato gli ordini di partenza per la successiva gara sugli sci e di conseguenza l’esito finale della gara. Al femminile il trionfo è andato alla dominatrice stagionale Ida Marie Hagen, che prosegue la sua serie di vittorie toccando quota nove, imbattuta nel format proprio da Schonach 2024. Da quel momento sono otto vittorie su otto in Gundersen, e questo successo è il numero 14 in CdM per la 24enne di Baerum.

Hagen ha dimostrato una superiorità assoluta sugli sci stretti, controllando la gara fin dall’inizio. Partita ottava, a 25 secondi dalla testa della classifica dopo la prova di salto, ha superato tutte le avversarie dopo soli tre minuti di gara, mantenendo il comando fino al traguardo. All’arrivo sono 10 i secondi di vantaggio sulla tedesca Nathalie Armbruster, seconda classificata e autrice del suo 13esimo podio in carriera, il terzo stagionale. A completare il podio è la giapponese Kasai Haruka, davanti alla connazionale Yuna Kasai, mentre la norvegese Marte Leinan Lund recupera ben 14 posizioni e risale fino al quinto posto. Per quanto riguarda le italiane, la migliore è Veronica Gianmoena 26esima, seguita in scia da Daniela Dejori (27esima) e Greta Pinzani (28esima).

Combinata nordica: la classifica finale della gundersen femminile di Schonach

HAGEN Ida Maria NOR 11:22.4 ARMBRUSTER Nathalie GER +10.5 KASAI Haruka JPN +26.8 KASAI Yuna JPN +29.9 LEINAN LUND Marte NOR +40.8 HIRNER Lisa AUT +44.5 VOLAVSEK Ema SLO +45.8 KORHONEN Minja FIN +45.9 BROCARD Lena FRA +52.6 BRABEC Alexa USA +56.2

26. GIANMOENA Veronica ITA +2:35.7

27. DEJORI Daniela ITA +3:16.8

28. PINZANI Greta ITA +3.33.0

Oftebro trionfa in volata nella Gundersen maschile

La prova maschile (trampolino normale e 10km sugli sci) ha visto il successo in volata del norvegese Jens Luuras Oftebro, il quale ha bruciato sul rettilineo finale l’austriaco Johannes Lamparter. Prima vittoria stagionale e sesta in carriera per Oftebro, che riapre dunque la classifica di Coppa del Mondo generale. Jarl Magnus Riiber, che continua a dominare nel salto, sembra infatti in calo sugli sci e sembra aver perso lo smalto degli anni migliori che lo rendevano imbattibile, come testimonia il sesto posto odierno.

Completa il podio sul terzo gradino il finlandese Ilkka Herola, anche lui come Oftebro capace di recuperare più di dieci posizioni rispetto alla classifica del mattino, dove erano rispettivamente 12esimo e 13esimo dopo il segmento di salto. Al quarto posto c’è Stefan Rettenegger, davanti al tedesco Vinzenz Geiger. Per quanto riguarda gli azzurri, l’unico italiano a punti è Aaron Kostner, che ha chiuso in 39esima posizione, mentre più indietro ci sono Raffaele Buzzi (48esimo), Stefano Radovan (53esimo) e Iacopo Bortolas (54esimo). Non ha preso parte alla gara mattutina Alessandro Pittin.

Combinata nordica: la classifica finale della gundersen maschile di Schonach

OFTEBRO Jens Luuras NOR 24:21.1 LAMPARTER Johannes AUT +1.1 HEROLA Ilkka FIN +8.2 RETTENEGGER Stefan AUT +10.6 GEIGER Vinzenz GER +15.3 RIIBER Jarl Magnus NOR +25.5 SCHMID Julian GER +31.1 FRITZ Martin AUT +37.0 GREIDERER Lukas AUT +40.5 REHRL Franz-Josef AUT +43.1