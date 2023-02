Combinata nordica femminile, Westwold Hansen vince la Coppa del Mondo. Sieff settima a Schonach

Gyda Westwold Hansen ha ufficialmente vinto la Coppa del Mondo 2022/2023 di combinata nordica femminile. La fuoriclasse norvegese ha matematicamente chiuso i giochi oggi a Schonach (Germania), vincendo l’ottava gara su otto in stagione. Un ruolino di marcia perfetto, che non ha bisogno di grandi spiegazioni: dopo aver chiuso in testa il segmento di salto, ancora una volta Westwold Hansen ha aumentato il suo vantaggio nel segmento di fondo arrivando al traguardo in assoluta solitudine.

Il podio è stato completato dalla tedesca Jenny Nowak e dalla giapponese Yuna Kasai, capaci di difendersi dal rientro delle avversarie sugli sci stretti. Tra queste anche l’azzurra Annika Sieff, che stavolta ha ceduto nella parte finale di gara dovendo rinunciare al podio e chiudendo al settimo posto in classifica.