Ida Marie Haugen ha vinto la compact individual di Lillehammer, gara valida per la seconda tappa della Coppa del Mondo 2024/2025 di combinata nordica femminile. Sulle nevi norvegesi la padrona di casa è risalita dal terzo posto nel segmento di salto, sfruttando sugli sci stretti il format particolare della compact che prevede distacchi prestabiliti a prescindere dalle differenze di punteggio dal trampolino. Sfruttando anche la mancata partenza della connazionale Ingrid Laate, seconda dopo il salto, Haugen ha surclassato la concorrenza arrivando sul traguardo dei 5 km di fondo con 51 secondi sulla tedesca Nathalie Armbuster, che partiva dal nono posto, e 55 sull’altra norvegese Gyda Westvold Hansen che è risalita con il pettorale 13 battendo in volata la slovena Ema Volavsek.

Il format della compact non ha certo avvantaggiato la tedesca Maria Gerboth, che era risultata la migliore nel segmento di salto salvo poi perdere posizioni sugli sci stretti fino alla dodicesima posizione finale. In casa Italia la migliore è stata Veronica Gianmoena, diciassettesima al traguardo recuperando ben 12 posizioni dalla ventinovesima della prima parte di gara. Due posizioni perse per Greta Pinzani, alla fine ventisettesima, mentre Daniela Dejori e Anna Senoner si sono attestate nelle ultime posizioni rispettivamente al 30° e 32° posto. La combinata femminile tornerà in scena nel weekend del 20 e 21 dicembre a Ramsau, in Austria.