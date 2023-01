Combinata nordica, Coppa del Mondo Otepaa 2023: Westvold Hansen guida mass start dopo sci, nona Gianmoena

A Otepaa sta andando in scena la prima mass start stagionale per la Coppa del Mondo di combinata nordica. Nella prova di sci di fondo è dominio Norvegia con Gyda Westvold Hansen che ha avuto la meglio in una sfida a due con la connazionale Ida Marie Hagen imponendosi allo sprint, e ora dovrà confermarsi nel salto sull’HS97. Terza la slovena Ema Volavsek, seguita dalla teutonica Nathalie Armbruster e dall’austriaca Lisa Hirner. Veronica Gianmoena è la migliore azzurra, nona a 28”1. Dodicesima Daniela Dejori, 22ma Greta Pinzani.