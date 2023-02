Bob a due, Sigulda 2023: tripletta tedesca al maschile, settimi Baumgartner/Mircea

E’ tripletta tutta tedesca nella penultima gara stagionale per quanto riguarda la Coppa del Mondo di bob a Sigulda, in Lettonia. Nella gara a due trionfano Lochner e Fleischauer con il tempo complessivo di 1.40.37 dopo le due manche, davanti a Friedrich e Schueller che restano dietro di trentasei centesimi e al duo composto da Illman e Tasche staccati di trentotto centesimi. Per quanto riguarda gli italiani, in gara la coppia formata da Patrick Baumgartner e Robert Mircea, che chiudono in settima posizione. Ultima gara stagionale in programma domani mattina, domenica 19 febbraio, alle ore 9.