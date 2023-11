Start list staffetta singola mista Ostersund 2023 biathlon: pettorali di partenza e italiani in gara

La start list della staffetta singola mista della tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2023/2024 a Ostersund: ecco gli italiani in gara e i pettorali di partenza delle ventiquattro nazioni al via. L’Italia parte col bib numero 14 e troviamo, in alternanza, Lukas Hofer in campo maschile e Rebecca Passler per quanto riguarda il momento dedicato alle donne. Di seguito ecco allora la start list completa, appuntamento alle ore 12.30 di sabato 25 novembre.

NOR – NORWAY

1-1 r LAEGREID Sturla Holm M

1-2 g ARNEKLEIV Juni F

2 SUI – SWITZERLAND

2-1 r HARTWEG Niklas M

2-2 g BASERGA Amy F

3 FRA – FRANCE

3-1 r CLAUDE Fabien M

3-2 g SIMON Julia F

4 AUT – AUSTRIA

4-1 r EDER Simon M

4-2 g HAUSER Lisa Theresa F

5 FIN – FINLAND

5-1 r HARJULA Tuomas M

5-2 g MINKKINEN Suvi F

6 UKR – UKRAINE

6-1 r TYSHCHENKO Artem M

6-2 g MERKUSHYNA Anastasiya F

7 USA – UNITED STATES

7-1 r DOHERTY Sean M

7-2 g IRWIN Deedra F

8 GER – GERMANY

8-1 r NAWRATH Philipp M

8-2 g KEBINGER Hanna F

9 SWE – SWEDEN

9-1 r SAMUELSSON Sebastian M

9-2 g OEBERG Hanna F

10 LAT – LATVIA

10-1 r RASTORGUJEVS Andrejs M

10-2 g SABULE Annija F

11 ROU – ROMANIA

11-1 r SHAMAEV Dmitrii M

11-2 g TOLMACHEVA Anastasia F

12 CZE – CZECHIA

12-1 r MARECEK Jonas M

12-2 g VOBORNIKOVA Tereza F

13 MDA – MOLDOVA

13-1 r MAKAROV Maksim M

13-2 g STREMOUS Alina F

14 ITA – ITALY

14-1 r HOFER Lukas M

14-2 g PASSLER Rebecca F

15 POL – POLAND

15-1 r NEDZA-KUBINIEC Andrzej M

15-2 g SIDOROWICZ Natalia F

16 SLO – SLOVENIA

16-1 r FAK Jakov M

16-2 g KLEMENCIC Polona F

17 CAN – CANADA

17-1 r GOW Christian M

17-2 g LUNDER Emma F

18 SVK – SLOVAKIA

18-1 r SKLENARIK Tomas M

18-2 g REMENOVA Maria F

19 KAZ – KAZAKHSTAN

19-1 r MUKHIN Alexandr M

19-2 g KRYUKOVA Arina F

20 KOR – KOREA

20-1 r CHOI Dujin M

20-2 g KO Eunjung F

21 EST – ESTONIA

21-1 r ZAHKNA Rene M

21-2 g ERMITS Regina F

22 LTU – LITHUANIA

22-1 r FOMIN Maksim M

22-2 g KOCERGINA Natalja F

23 BUL – BULGARIA

23-1 r VASILEV Konstantin M

23-2 g KADEVA Daniela F

24 GRL – GREENLAND

24-1 r SLETTEMARK Sondre M

24-2 g SLETTEMARK Ukaleq Astri F

