Start list sprint maschile Lenzerheide 2023 biathlon: italiani in gara e pettorali di partenza

La start list della sprint maschile della tappa di Coppa del Mondo di biathlon di Lenzerheide 2023 di biathlon: ecco gli italiani in gara e i pettorali di partenza in Svizzera. Tocca agli uomini venerdì 15 dicembre alle ore 14.15. Ci sono quattro azzurri: Lukas Hofer, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz e Patrick Braunhofer tenteranno di andare a punti e avvicinare le posizioni di vertice, di seguito ecco la start list completa.

1 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 14:15:30

2 NYKVIST Emil SWE 1997 14:16:00

3 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988 14:16:30

4 MUKKALA Jonni FIN 2000 14:17:00

5 STALDER Sebastian SUI 1998 14:17:30

6 BRANDT Oskar SWE 1995 14:18:00

7 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1992 14:18:30

8 COLTEA George ROU 2000 14:19:00

9 LAEGREID Sturla Holm NOR 1997 14:19:30

10 HORN Philipp GER 1994 14:20:00

11 STROEMSHEIM Endre NOR 1997 14:20:30

12 BROWN Jake USA 1992 14:21:00

13 NAWRATH Philipp GER 1993 14:21:30

14 PRYMA Artem UKR 1987 14:22:00

15 FAK Jakov SLO 1987 14:22:30

16 STVRTECKY Jakub CZE 1998 14:23:00

17 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 14:23:30

18 KOMATZ David AUT 1991 14:24:00

19 HOFER Lukas ITA 1989 14:24:30

20 GOW Christian CAN 1993 14:25:00

21 JACQUELIN Emilien FRA 1995 14:25:30

22 MUKHIN Alexandr KAZ 1998 14:26:00

23 b GIACOMEL Tommaso ITA 2000 14:26:30

24 BURKHALTER Joscha SUI 1996 14:27:00

25 CLAUDE Fabien FRA 1994 14:27:30

26 MARECEK Jonas CZE 2001 14:28:00

27 INVENIUS Otto FIN 2000 14:28:30

28 DOLL Benedikt GER 1990 14:29:00

29 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1991 14:29:30

30 CLAUDE Florent BEL 1991 14:30:00

31 BUTA George ROU 1993 14:30:30

32 KRCMAR Michal CZE 1991 14:31:00

33 DOHERTY Sean USA 1995 14:31:30

34 PONSILUOMA Martin SWE 1995 14:32:00

35 ILIEV Vladimir BUL 1987 14:32:30

36 STRELOW Justus GER 1996 14:33:00

37 BADACZ Konrad POL 2003 14:33:30

38 VIDMAR Anton SLO 2000 14:34:00

39 DUDCHENKO Anton UKR 1996 14:34:30

40 PERROT Eric FRA 2001 14:35:00

41 LAPSHIN Timofei KOR 1988 14:35:30

42 MAKAROV Maksim MDA 1995 14:36:00

43 yr BOE Tarjei NOR 1988 14:36:30

44 EDER Simon AUT 1983 14:37:00

45 DANUSER Dajan SUI 1996 14:37:30

46 LEITNER Felix AUT 1996 14:38:00

47 NELIN Jesper SWE 1992 14:38:30

48 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 1997 14:39:00

49 RUNNALLS Adam CAN 1998 14:39:30

50 BIONAZ Didier ITA 2000 14:40:00

51 HARTWEG Niklas SUI 2000 14:40:30

52 DYUSSENOV Asset KAZ 1997 14:41:00

53 BOE Johannes Thingnes NOR 1993 14:41:30

54 BIRKENTALS Renars LAT 2001 14:42:00

55 KUEHN Johannes GER 1991 14:42:30

56 RAENKEL Raido EST 1990 14:43:00

57 GUIGONNAT Antonin FRA 1991 14:43:30

58 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1993 14:44:00

59 WRIGHT Campbell USA 2002 14:44:30

60 KAUKENAS Tomas LTU 1990 14:45:00

61 FINELLO Jeremy SUI 1992 14:45:30

62 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 1991 14:46:00

63 PLANKO Lovro SLO 2001 14:46:30

64 USOV Mihail MDA 1996 14:47:00

65 TYSHCHENKO Artem UKR 1993 14:47:30

66 SHAMAEV Dmitrii ROU 1995 14:48:00

67 KARLIK Mikulas CZE 1999 14:48:30

68 SKLENARIK Tomas SVK 1999 14:49:00

69 CHOI Dujin KOR 1995 14:49:30

70 ZENI Elia ITA 2001 14:50:00

71 DOMBROVSKI Karol LTU 1991 14:50:30

72 STEFANSSON Malte SWE 2000 14:51:00

73 SIIMER Kristo EST 1999 14:51:30

74 RANTA Jaakko FIN 1997 14:52:00

75 ANGELIS Apostolos GRE 1993 14:52:30

76 ZOBEL David GER 1996 14:53:00

77 SINAPOV Anton BUL 1993 14:53:30

78 GUNKA Jan POL 2002 14:54:00

79 KIREYEV Vladislav KAZ 2000 14:54:30

80 JAKOB Patrick AUT 1996 14:55:00

81 TACHIZAKI Mikito JPN 1988 14:55:30

82 JAKIELA Tomasz POL 1996 14:56:00

83 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 14:56:30

84 CESNEK Damian SVK 2001 14:57:00

85 FLORE Raul ROU 1997 14:57:30

86 VACLAVIK Adam CZE 1994 14:58:00

87 FOMIN Maksim LTU 2000 14:58:30

88 BRAUNHOFER Patrick ITA 1998 14:59:00

89 MUSTONEN Joni FIN 1994 14:59:30

90 CLAUDE Emilien FRA 1999 15:00:00

91 VASILEV Konstantin BUL 2003 15:00:30

92 BONACCI Vincent USA 2000 15:01:00

93 AOLAID Marten EST 1999 15:01:30

94 TSOUREKAS Nikolaos GRE 1999 15:02:00

95 UNTERWEGER Dominic AUT 1999 15:02:30

96 STALDER Gion SUI 1999 15:03:00

97 MACKINE Jokubas LTU 2000 15:03:30

98 LESIUK Taras UKR 1996 15:04:00