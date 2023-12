Start list inseguimento maschile Hochfilzen 2023 biathlon: italiani in gara e pettorali di partenza

La start list dell’inseguimento maschile della tappa di Coppa del Mondo di biathlon a Hochfilzen 2023: ecco di seguito i pettorali di partenza e gli italiani in gara per questo secondo appuntamento sulle nevi austriache. Come da regolamento, partecipano i primi sessanta rispetto alla gara della sprint, per questo motivo troviamo ben cinque italiani in gara, e nel dettaglio Tommaso Giacomel con bib 8, Lukas Hofer con bib 12, Didier Bionaz con bib 16, Patrick Braunhofer con bib 36, Elia Zeni con bib 43. Di seguito ecco la start list.

START LIST INSEGUIMENTO MASCHILE HOCHFILZEN

1 BOE Tarjei NOR 0:00

2 LAEGREID Sturla Holm NOR 0:05

3 yr SAMUELSSON Sebastian SWE 0:10

4 PONSILUOMA Martin SWE 0:18

5 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 0:19

6 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 0:27

7 DOLL Benedikt GER 0:31

8 b GIACOMEL Tommaso ITA 0:33

9 KUEHN Johannes GER 0:40

10 PERROT Eric FRA 0:44

11 BOE Johannes Thingnes NOR 0:47

12 HOFER Lukas ITA 0:54

13 JACQUELIN Emilien FRA 0:56

14 STROEMSHEIM Endre NOR 1:03

15 STRELOW Justus GER 1:09

16 BIONAZ Didier ITA 1:13

17 SOERUM Vebjoern NOR 1:14

18 FILLON MAILLET Quentin FRA 1:22

19 KOMATZ David AUT 1:22

20 GUIGONNAT Antonin FRA 1:24

21 CLAUDE Florent BEL 1:25

22 FAK Jakov SLO 1:28

23 KRCMAR Michal CZE 1:30

24 VIDMAR Anton SLO 1:32

25 BURKHALTER Joscha SUI 1:35

26 ZOBEL David GER 1:37

27 MUKHIN Alexandr KAZ 1:37

28 LANGER Thierry BEL 1:39

29 LEITNER Felix AUT 1:40

30 STALDER Sebastian SUI 1:42

31 REES Roman GER 1:47

32 PLANKO Lovro SLO 1:51

33 VACLAVIK Adam CZE 1:53

34 NAWRATH Philipp GER 1:54

35 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1:57

36 BRAUNHOFER Patrick ITA 1:59

37 DOVZAN Miha SLO 1:59

38 BIRKENTALS Renars LAT 2:02

39 INVENIUS Otto FIN 2:02

40 COLTEA George ROU 2:05

41 BROWN Jake USA 2:05

42 MARECEK Jonas CZE 2:06

43 ZENI Elia ITA 2:07

44 RUNNALLS Adam CAN 2:10

45 CLAUDE Fabien FRA 2:15

46 MAGAZEEV Pavel MDA 2:17

47 DUDCHENKO Anton UKR 2:17

48 RANTA Jaakko FIN 2:17

49 STVRTECKY Jakub CZE 2:19

50 BUTA George ROU 2:23

51 FINELLO Jeremy SUI 2:24

52 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 2:26

53 GOW Christian CAN 2:29

54 SINAPOV Anton BUL 2:31

55 BRANDT Oskar SWE 2:32

56 CLAUDE Emilien FRA 2:32

57 ILIEV Vladimir BUL 2:33

58 STROLIA Vytautas LTU 2:35

59 SIIMER Kristo EST 2:38

60 ZAWOL Marcin POL 2:41