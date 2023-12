Milan, Divock Origi titolare una sola volta col Nottingham: probabile ritorno in rossonero in estate

Otto presenze, una sola da titolare, per un totale di 151 minuti e zero gol. Sono i numeri stagionali di Divock Origi, attaccante di proprietà del Milan, in prestito al Nottingham Forest, dove l’ex Liverpool sta faticando più del previsto a trovare spazio. L’attaccante è stato ceduto in prestito ma nell’operazione è stato inserito un diritto di riscatto fissato a soli 5 milioni. Una cifra abbordabile per la Premier League e il Nottingham, ma secondo Tuttosport il club inglese non sarebbe soddisfatto del rendimento del giocatore belga. Un ritorno di Origi al Milan in estate è quindi uno scenario tutt’altro che improbabile. Nel luglio del 2022 Origi ha firmato un contratto quadriennale con i rossoneri.