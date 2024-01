Start list individuale femminile Anterselva 2024 biathlon: italiane in gara e pettorali di partenza

La start list dell’individuale femminile di Anterselva 2024, appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon: ecco le italiane in gara e i pettorali di partenza. Dorothea Wierer torna protagonista con il bib 3, Lisa Vittozzi parte un minuto e mezzo dopo col bib 6, via via tutte le altre per ben 100 iscritte a questo appuntamento altoatesino. 12.5 km previsti, appuntamento alle ore 13.40 di venerdì 19 gennaio. Ecco di seguito la start list.

START LIST INDIVIDUALE FEMMINILE ANTERSELVA

1 JAKIELA Joanna POL 1999 13:40:30

2 b OEBERG Elvira SWE 1999 13:41:00

3 WIERER Dorothea ITA 1990 13:41:30

4 VOBORNIKOVA Tereza CZE 2000 13:42:00

5 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 1995 13:42:30

6 r VITTOZZI Lisa ITA 1995 13:43:00

7 STREMOUS Alina MDA 1995 13:43:30

8 BASERGA Amy SUI 2000 13:44:00

9 GANDLER Anna AUT 2001 13:44:30

10 CHAUVEAU Sophie FRA 1999 13:45:00

11 LIE Lotte BEL 1995 13:45:30

12 SKOGAN Marit Ishol NOR 1998 13:46:00

13 HAUSER Lisa Theresa AUT 1993 13:46:30

14 HAECKI-GROSS Lena SUI 1995 13:47:00

15 LUNDER Emma CAN 1991 13:47:30

16 TOLMACHEVA Anastasia ROU 1995 13:48:00

17 BRORSSON Mona SWE 1990 13:48:30

18 COMOLA Samuela ITA 1998 13:49:00

19 LAMPIC Anamarija SLO 1995 13:49:30

20 KUELM Susan EST 1996 13:50:00

21 MAGNUSSON Anna SWE 1995 13:50:30

22 IRWIN Deedra USA 1992 13:51:00

23 PUFF Johanna GER 2002 13:51:30

24 VOIGT Vanessa GER 1997 13:52:00

25 TOMINGAS Tuuli EST 1995 13:52:30

26 BENDIKA Baiba LAT 1991 13:53:00

27 y TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1996 13:53:30

28 DIMITROVA Valentina BUL 2003 13:54:00

29 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1995 13:54:30

30 SCHNEIDER Sophia GER 1997 13:55:00

31 JISLOVA Jessica CZE 1994 13:55:30

32 MINKKINEN Suvi FIN 1994 13:56:00

33 HETTICH-WALZ Janina GER 1996 13:56:30

34 KLEMENCIC Polona SLO 1997 13:57:00

35 DZHIMA Yuliia UKR 1990 13:57:30

36 STEINER Tamara AUT 1997 13:58:00

37 PREUSS Franziska GER 1994 13:58:30

38 GASPARIN Aita SUI 1994 13:59:00

39 SIMON Julia FRA 1996 13:59:30

40 CLOETENS Maya BEL 2002 14:00:00

41 PERSSON Linn SWE 1994 14:00:30

42 MAKA Anna POL 1992 14:01:00

43 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1996 14:01:30

44 PETRENKO Iryna UKR 1992 14:02:00

45 OEBERG Hanna SWE 1995 14:02:30

46 PASSLER Rebecca ITA 2001 14:03:00

47 ANDERSSON Sara SWE 2003 14:03:30

48 ARNEKLEIV Juni NOR 1999 14:04:00

49 PEIFFER Benita CAN 2000 14:04:30

50 JEANMONNOT Lou FRA 1998 14:05:00

51 RICHARD Jeanne FRA 2002 14:05:30

52 KERANEN Noora Kaisa FIN 2001 14:06:00

53 CARRARA Michela ITA 1997 14:06:30

54 ZDRAVKOVA Maria BUL 1998 14:07:00

55 MORTON Darcie AUS 1999 14:07:30

56 DAVIDOVA Marketa CZE 1997 14:08:00

57 DICKINSON Kelsey Joan USA 1993 14:08:30

58 MEZDREA Andreea ROU 2001 14:09:00

59 SIDOROWICZ Natalia POL 1998 14:09:30

60 SATO Aoi JPN 1997 14:10:00

61 KOCERGINA Natalja LTU 1985 14:10:30

62 JUPPE Anna AUT 1999 14:11:00

63 KO Eunjung KOR 1996 14:11:30

64 KIRKEEIDE Maren NOR 2003 14:12:00

65 CHOI Yoonah KOR 2002 14:12:30

66 MOSER Nadia CAN 1997 14:13:00

67 HRISTOVA Lora BUL 2003 14:13:30

68 GASPARIN Elisa SUI 1991 14:14:00

69 REPINC Lena SLO 2003 14:14:30

70 REMENOVA Maria SVK 2000 14:15:00

71 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1999 14:15:30

72 GHILENKO Alla MDA 1992 14:16:00

73 ZHURAUSKAITE Lidiia LTU 1999 14:16:30

74 SLETTEMARK Ukaleq Astri GRL 2001 14:17:00

75 KOZICA Anika CRO 1997 14:17:30

76 GROTIAN Selina GER 2004 14:18:00

77 GARSO Jackie USA 1999 14:18:30

78 BULINA Sanita LAT 2001 14:19:00

79 YEGOROVA Polina KAZ 2001 14:19:30

80 ERMITS Regina EST 1996 14:20:00

81 LEHTONEN Venla FIN 1995 14:20:30

82 LEINAMO Sonja FIN 2002 14:20:45

83 KAASIK Hanna-Brita EST 1999 14:21:00

84 SCATTOLO Sara ITA 2003 14:21:15

85 BULINA Sandra LAT 2001 14:21:30

86 ZDOUC Dunja AUT 1994 14:21:45

87 GEMBICKA Daria POL 2001 14:22:00

88 CHIRKOVA Elena ROU 1994 14:22:15

89 KLEMENCIC Ziva SLO 2001 14:22:30

90 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 14:22:45

91 MAKAROVA Aliona MDA 1994 14:23:00

92 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 1990 14:23:15

93 LEVINS Chloe USA 1998 14:23:30

94 GUIGONNAT Gilonne FRA 1998 14:23:45

95 TRAUBAITE Judita LTU 2000 14:24:00

96 FUKUDA Hikaru JPN 1999 14:24:15

97 LIEN Ida NOR 1997 14:24:30

98 KADEVA Daniela BUL 1994 14:24:45

99 KRYVONOS Anna UKR 1997 14:25:00

100 VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina KAZ 1994 14:25:15