Sprint femminile Ruhpolding 2024 biathlon oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire la sprint femminile di Ruhpolding 2024, gara sulla distanza dei 7.5 km valevole per la quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Sei le azzurre ai nastri di partenza nella prima gara singola del fine settimana tedesco: Samuela Comola, Rebecca Passler, Lisa Vittozzi, Michela Carrara, Beatrice Trabucchi e Hannah Auchentaller. Riflettori tutti puntati sulla transalpina Justine Braisaz Bouchet, che attualmente si trova alla guida sia della classifica generale sia di quella di specialità.

Come al solito, però, la concorrenza è estremamente alta, soprattutto in una prova solitamente decisa dai minimi dettagli. Le più accreditate per un piazzamento sul podio, tra le altre, sono la norvegese Ingrid Landmark Tandrevold, le altre francesi Lou Jeanmonnot e Julia Simon, le sorelle svedesi Elvira e Hanna Oeberg e le padroni di casa Vanessa Voigt e Franziska Preuss. L’Italia si affida a Vittozzi, quarta nella graduatoria generale e apparsa in buonissime condizioni fisiche e tecniche nella staffetta femminile 4×6 km.

La sprint femminile di Ruhpolding 2024 è in programma nella giornata di oggi (venerdì 12 gennaio), con inizio fissato alle ore 14.30. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky). Prevista anche una diretta streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e Eurovision Sports Live. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la gara di Coppa del Mondo, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.