Mondiali Nove Mesto 2024 biathlon: calendario, programma, orari e copertura tv

Quando e come seguire i Mondiali di Nove Mesto 2024, rassegna iridata di biathlon in programma da mercoledì 7 a domenica 18 febbraio presso la Vysočina Arena. L’Italia prende parte alla kermesse ceca con dieci azzurri, equamente suddivisi tra donne e uomini: Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Michela Carrara, Rebecca Passler, Lukas Hofer, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Elia Zeni e Patrick Braunhofer. Il team tricolore si presenta all’appuntamento dopo aver collezionato ben nove podi nelle prime sei tappe andate in scena sul circuito della Coppa del Mondo: quattro con Vittozzi (terza nella classifica generale), uno con Giacomel, due con la staffetta maschile e due con la staffetta mista.

Il plotone azzurro punta a migliorarsi dopo le quattro medaglie conquistate ad Oberhof 2023, edizione impreziosita soprattutto dall’oro e dall’argento vinti rispettivamente dalla staffetta femminile e dalla staffetta mista. La diretta televisiva dei Mondiali di Nove Mesto 2024 è affidata a Eurosport 1 HD e a Eurosport 2 HD (canali 210 e 211 di Sky) e a Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre). Prevista anche una diretta streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e Eurovision Sports Live. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la rassegna iridata. Il nostro sito, infatti, fornirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.

MONDIALI NOVE MESTO 2024: PROGRAMMA E CALENDARIO

Mercoledì 7 febbraio – Staffetta mista (ore 17.20)

Venerdì 9 febbraio – Sprint femminile 7.5 km (ore 17.20)

Sabato 10 febbraio – Sprint maschile 10 km (ore 17.05)

Domenica 11 febbraio – Inseguimento femminile 10 km (ore 14.30) e inseguimento maschile 12.5 km (ore 17.05)

Martedì 13 febbraio – Individuale femminile 15 km (ore 17.10)

Mercoledì 14 febbraio – Individuale maschile 20 km (ore 17.20)

Giovedì 15 febbraio – Staffetta singola mista (ore 18.00)

Sabato 17 febbraio – Staffetta femminile 4×6 km (ore 13.45) e staffetta maschile 7.5 km (ore 16.30)

Domenica 18 febbraio – Mass start femminile 12.5 km (ore 14.15) e mass start maschile 15 km (ore 16.30)