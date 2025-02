Si chiudono con una tripletta norvegese nella mass start maschile i Mondiali di biathlon 2025 andati in scena a Lenzerheide. Johannes Boe dopo i tre ori conquistati in sprint, individuale e staffetta, non riesce a fare il poker e nella sua ultima gara iridata prima del ritiro sale sul terzo gradino del podio con la medaglia di bronzo al collo. Il fenomeno classe ’93 sarà in ogni caso contento per i suoi compagni di squadra, dato che l’oro è andato a uno straordinario Stroemsheim e l’argento a Laegreid, il qualee aveva iniziato la gara con due errori al primo poligono e poi ha rimontato senza più sbagliare fino a lottare per la vittoria.

Ai piedi del podio un Campbell Wright che non smette di stupire, davanti a Ponsiluoma e al nostro Tommaso Giacomel, sesto con quattro errori che gli hanno impedito di lottare per il podio quest’oggi. Comunque una buona prestazione per il nostro numero uno, così come per un encomiabile Lukas Hofer, che chiude ottavo con 19/20 al tiro.

Gran avvio di Hofer, i big sbagliano

Come accaduto nella prova femminile, un inizio di gara caratterizzato da diversi errori tra i favoriti della vigilia. Nel primo poligono sbaglia Johannes Boe, così come il nostro Tommaso Giacomel; sono due gli errori di Laegreid e Uldal, addirittura tre quelli di Quentin Fillon Maillet. Si crea così un gruppetto di testa capeggiato da Soerum ee Nawrath, ma che vede al suo interno anche tanti outsiders tra i quali anche Lukas Hofer, perfetto nella sua prima sessione di tiro.

Hofer è preciso anche al secondo poligono, ma iniziano a tornare sotto anche i favoriti. Laegreid e Uldal trovano lo zero, Boe commette un altro errore ma è comunque sempre lì grazie alla sua poderosa azione sugli sci e Perrot è in scia al fenomeno plurimedagliato norvegese. In testa c’è Jacquelin davanti a Ponsiluoma e F.Claude dopo il secondo poligono, mentre Tommaso Giacomel è di nuovo impreciso con altri due errori ed è costretto a fare una gara all’inseguimento con 47″ da recuperare a metà percorso.

Parte la rimonta di Laegreid

Gara che continua ad essere molto equilibrata e a regalare emozioni, anche perché gli azzurri sono lì a giocarsi le medaglie. Lukas Hofer continua anche al terzo poligono la sua prestazione perfetta ed esce in seconda posizione con tre secondi da recuperare a Stroemsheim e davanti a Lagreid che ha rimontato fino alla terza posizione. Tommaso Giacomel non sbaglia e continua a risalire fino all’ottava piazza in un gruppetto che comprende anche Johannes Boe e Jacquelin, scivolato un po’ dopo due errori.

Stroemsheim stacca Laegreid, Boe completa la tripletta

Laegreid recupera tutto lo svantaggio al compagno di squadra Stroemsheim, i due non sbagliano all’ultimo poligono ed escono insieme ma nei chilometri conclusivi è Stroemsheim ad alzare il ritmo, staccando il connazionale a andandosi a prendere la medaglia d’oro. Laegred rischia anche l’argento, ma al fotofinish riesce a beffare uno Johannes Boe in piena trance agonistica che si accontenta invece del bronzo. Quarto Campbell Wright, mentree Giacomel è sesto, con Lukas Hofer ottavo e stremato nel finale dopo essere incappato nell’unico errore di giornata.

Ordine d’arrivo

E. Stroemsheim 38:22.6 S.H. Laegreid +12.4 J.T. Boe +12.7 C. Wright +31.4 M. Ponsiluomaa +41.9 T. Giacomel +44.6 E. Perrot +52.3 L. Hofer +55.0 T. Seppala +55.0 J. Neelin +1:16.4

Le Pagelle

Johannes Boe 10 – Alla carriera, ma non solo. Riesce a regalare emozioni sempre e comunque, anche in giornate pieene di errori come queste. Ci mancherà tantissimo.

Endre Stroemsheim 9 – Quando trova giornate come queste non ha nulla da invidiare ai suoi compagni di squadra. Nel finale doveva essere Laegreid quello favorito per fare il vuoto, e invece è lui a staccarlo…

Lukas Hofer 8 – Splendida la prova del veterano azzurro, che resta lì nelle primissime posizioni fino a pochi chilometri dal traguardo.

Tommaso Giacomel 7 – Sognava probabilmente un’altra medaglia e non sarà soddisfatto di questo sesto posto l’azzurro, ma il suo è stato un Mondiale che ricorderemo tanto da qui a Milano-Cortina, aspettando quelle gare lì…

Campbell Wright 7.5 – Che dire, un Mondiale spettacolare da parte dell’americano, anche oggi tra i primissimi.